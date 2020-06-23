Брюссель, , 16:23 — REGNUM Начало переговоров Москвы и Вашингтона по контролю над ядерными вооружениями — это очень важное событие для стран НАТО, сообщил 23 июня генсек западного военного блока Йенс Столтенберг.

Об этом он заявил на международном форуме, отметив, что «приветствует» решение двух стран начать переговоры.

Напомним, тема договорённостей по контролю над ядерным оружием обсуждалась Москвой и Вашингтоном накануне, 22 июня в ходе двусторонних переговоров в Вене.

С российской стороны в них участвовал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, с американской — спецпосланник президента по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли.

В МИД РФ сообщали, что «было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД».

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