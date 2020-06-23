Брюссель, 23 июня 2020, 16:04 — REGNUM Европейская комиссия заявила, что ведет переговоры с властями Франции о том, чтобы совместить их решение о предотвращении возобновления внутренних рейсов с законодательством ЕС, сообщает Le Figaro.
Правительство Франции ранее объявило об отмене внутренних авиарейсов по направлениям, где есть возможность в течение не более двух с половиной часов добраться поездом.
В частности, по экологическим причинам, власти Франции пообещали «порядок, явно совместимый с европейским законодательством».
«Мы находимся в контакте с французскими властями, чтобы оценить меры, объявленные правительством с целью обеспечить их соответствие нормам европейского законодательства», — заявил представитель Европейской комиссии Стефан де Керсмекер.
«На европейском уровне существует постановление, которое позволяет государствам-членам ограничивать или даже запрещать полеты в случае серьезных экологических проблем, и, в частности, при наличии альтернативных видов транспорта», — добавил Стефан де Керсмекер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат Франции принял законопроект, предусматривающий отмену чрезвычайного положения в области здравоохранения в июле 2020 года.
Подробнее в материале: Власти Франции хотят отменить режим ЧП в области здравоохранения