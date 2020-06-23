Москва, , 16:00 — REGNUM Делегация США на параде Победы в Москве может быть представлена на уровне главы дипломатической миссии. Об этом 23 июня заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

По его словам, российская сторона не получала подтверждения о том, что делегация США будет направлена из Вашингтона на торжественные мероприятия в Москве. Поэтому делегацию может возглавить посол США в России Джон Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня министр обороны России Сергей Шойгу пригласил своего коллегу из США Марка Эспера принять участие в параде Победы в Москве. Во время телефонного разговора стороны также обсудили контроль над вооружением.

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