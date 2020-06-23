Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Проект поправок в Конституцию Грузии утвержден и во втором чтении, и на пленарном заседании парламента 23 июня за него проголосовали 115 депутатов, тогда как против выступили лишь трое.

В отличие от предыдущего заседания, где законопроект был принят в первом чтении, в его утверждении на этот раз не принимали участие депутаты от «Европейской Грузии», которые ранее заявили, что своей поддержкой поправок в первом чтении они дали правительству шанс для выполнения обязательств по соглашению от 8 марта и для освобождения из заключения своего соратника Георгия Руруа.

Еще до начала заседания представители парламентского большинства уверенно заявляли, что и без голосов парламентской оппозиции свободно примут законопроект и во втором чтении.

Интересно, что до пленарного заседания в СМИ и соцсетях появились очередные заявления ряда западных политиков и законодателей, в которых те настоятельно призывали правительство «Грузинской мечты» к освобождению Руруа.

Это дало основания члену «Европейской Грузии» Гиге Бокерия в очередной раз заявить, что Георгия Руруа политзаключенным считает не только грузинская оппозиция, но и западный мир, и что всем ясно, что Руруа был арестован по политическим мотивам.

В том, что правительству Грузии под давлением Запада рано или поздно придется пойти на уступки и освободить Георгия Руруа, сегодня уверены и бывшие соратники «Грузинской мечты».

В голосовании, как и 21 июня, не принимало участия «Национальное движение». Оппозиционные депутаты заявляют, что поддержат законопроект в третьем чтении только в случае освобождения Руруа.

После окончания заседания депутат парламентского большинства Ираклий Кобахидзе заявил, что «Национальное движение» со всеми его ответвлениями в очередной раз продемонстрировало свою деструктивную сущность. Он также выразил уверенность, что это обязательство правящая партия выполнит и без поддержки оппозиции.

Принятие поправок в Конституцию Грузии предусмотрено соглашением от 8 марта, которое оппозиция и правящая партия заключили в резиденции посла США при участии и содействии иностранных дипломатов. В третьем чтении законопроект планируется утвердить на следующей неделе.