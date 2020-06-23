Москва, , 15:57 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, исключающий возможность рассмотрения уголовных дел о тяжких преступлениях в особом (упрощенном) порядке судебного разбирательства, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Предлагается ограничить применение особого порядка судебного разбирательства только уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести — то есть умышленные деяния с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния.

Кроме того, предлагается предусмотреть возможность по результатам рассмотрения дела в особом порядке вынести постановление о прекращении уголовного дела, в том числе в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, либо в связи возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе РФ.

В настоящее время применение особого порядка, при согласии обвиняемого с обвинением, возможно не только по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, но и по тяжким, за которые предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы (то есть. в том числе и по умышленным тяжким преступлениям), отметил глав комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).