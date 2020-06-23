Архангельск, , 15:57 — REGNUM Законопроект, ограничивающий право архангельских депутатов на обращения и запросы в органы власти, сняли с повестки очередной сессии областного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Автор инициативы, Игорь Чесноков (ЕР), снимая вопрос, отметил, что законопроект вызвал много вопросов и «неоднозначные публикации в СМИ». В ближайшее время в областном собрании планируют создать рабочую группу по данному вопросу, чтобы разъяснить общественности все «плюсы» инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, автор законопроекта предложил лишить депутатов права направлять обращения, а депутатов, осуществляющих свои полномочия без отрыва от основной деятельности, еще и права отправлять запросы. Кроме того, автор инициативы предложил запретить депутатам публиковать запросы в СМИ и соцсетях без соответствующего распоряжения председателя областного собрания.

Законопроект, который депутат ГД РФ Ольга Епифанова назвала позором, прошел одобрительный фильтр областной прокуратуры, Минюста и правового управления областного собрания.