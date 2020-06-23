Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Оппозиционные партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и «Европейская Грузия» фактически вышли из соглашения от 8 марта. Такое заявление 23 июня сделал лидер большинства в парламенте Грузии Мамука Мдинарадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"На них возлагается ответственность, прежде всего, перед грузинской общественностью и ответственность перед всеми сторонами, подписавшими соглашение от 8 марта», — заявил перед журналистами Мдинарадзе.

Он напомнил, что послы США, Евросоюза и Германии, которые были посредниками при подписании соглашения, призвали всех поддержать реформу. Партии, которые отказались принять участие в голосовании, получается проигнорировали тот призыв.

Напомним, в парламенте Грузии 23 июня во втором чтении приняли законопроект о внесении поправок в Конституцию в рамках выборной реформы. ЕНД и «Европейская Грузия» отказались принять участие в голосовании. За законопроект проголосовали 115 депутатов при необходимом минимуме 113.

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