Милан, Италия, , 15:49 — REGNUM Городской совет Милана во вторник, 23 июня, обратился к правительству Италии с призывом не использовать здания школ для организации избирательных участков.

Ранее выборы в местные советы регионов Италии (которые должны были пройти весной и летом 2020 года и были отменены из-за эпидемии коронавируса) были перенесены на конец сентября, как и национальный референдум о сокращении численности депутатов парламента.

Обучение в школах и вузах Италии, как ожидается, будет возобновлено также в сентябре 2020 года. Недопустимо дополнительно откладывать начало занятий из-за выборов, необходимо предусмотреть возможность голосования в иных местах, полагают миланские депутаты.