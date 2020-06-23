Москва, , 15:48 — REGNUM Свои поздравления президенту Армении Армену Саркисяну с днем его рождения направил президент России Владимир Путин. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба армянского лидера.

«Сердечно поздравляю вас с днем рождения! В России высоко ценят вашу активную заинтересованность в развитии российско-армянских союзнических отношений», — говорится в поздравительном сообщении.

Также в нем высказывается уверенность в том, что дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества и взаимодействие на партнёрских основаниях в рамках евразийских интеграционных процессов являются соответствующими глубочайшим интересам народов России и Армении.

Отметим, 23 июня армянскому президенту Армену Саркисяну исполнилось 67 лет, он является президентом страны с апреля 2018 года.