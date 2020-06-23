Москва, 23 июня 2020, 15:44 — REGNUM Исполняющий обязанности главы генштаба ВС Алжира Саид Шенгриха начал 23 июня визит в Москву. Он посетит парад Победы, говорится в распространённом сообщении алжирского министерства обороны.
Отмечается, что в Москву Шенгриху пригласил министр обороны России Сергей Шойгу. Высокопоставленный алжирский военный посетит официальные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В алжирском ведомстве добавили, что визит и.о. главы генштаба также позволит обсудить некоторые вопросы, важные и для Москвы, и для Алжира. Он подчеркнёт дружеские отношения двух стран.
Как сообщало ИА REGNUM, парад Победы 24 июня в Москве станет центральным событием, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гостями парада станут главы Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, а также член президиума Боснии и Герцеговины.
Читайте также: Кремль назвал список гостей на параде Победы 24 июня
А также: Президент Сербии прибыл в Россию с двухдневным визитом