Москва, , 15:44 — REGNUM Исполняющий обязанности главы генштаба ВС Алжира Саид Шенгриха начал 23 июня визит в Москву. Он посетит парад Победы, говорится в распространённом сообщении алжирского министерства обороны.

Отмечается, что в Москву Шенгриху пригласил министр обороны России Сергей Шойгу. Высокопоставленный алжирский военный посетит официальные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В алжирском ведомстве добавили, что визит и.о. главы генштаба также позволит обсудить некоторые вопросы, важные и для Москвы, и для Алжира. Он подчеркнёт дружеские отношения двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, парад Победы 24 июня в Москве станет центральным событием, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гостями парада станут главы Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, а также член президиума Боснии и Герцеговины.

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