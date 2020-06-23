Лондон, , 15:36 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об очередном этапе снятия ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 июня он сообщил во время выступления в парламенте.

По его словам, правительство приняло решение, начиная с 4 июля, открыть работу ресторанов, кинотеатров, пабов и музеев.

Также глава правительства распорядился уменьшить социальную дистанцию между жителями страны.

«Мы можем уменьшить социальную дистанцию до одного метра, там, где невозможно соблюсти расстояние в два метра», — отметил глава правительства.

Напомним, по последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Великобритании превысило 306 тыс. От COVID-19 скончались свыше 42 тыс. человек.

Читайте развитие сюжета: Власти Британии отказались от ежедневных брифингов по COVID-19