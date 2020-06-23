Тбилиси, , 15:43 — REGNUM Партия «Единое национальное движение» (ЕНД) приветствует принятие во втором чтении поправок к Конституции Грузии в рамках выборной реформы, но не будет голосовать за них в третьем чтении, если правящая партия «Грузинская мечта» не выполнит всех требований соглашения от 8 марта. Такое заявление 23 июня сделал лидер ЕНД Роман Гоциридзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы приветствуем принятие конституционных изменений во втором чтении, это очень важно, мы также приветствуем участие в этом процессе независимых депутатов и фракций, — сказал Гоциридзе — Мы примем участие в голосовании в третьем чтении в том случае, если соглашение будет выполнено полностью».

Лидер ЕНД отметил, что для достижения консенсуса остался «маленький шаг» — освободить из-под ареста совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа. Его обвиняют в незаконном ношении оружия, а в оппозиции заявляют, что арест был совершено по политическим мотивам.

Стоит отметить, что на 24 июня назначен судебный процесс по делу Рура.

Стоит также отметить, что во втором чтении поправки к Конституции приняли без участия ЕНД.

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