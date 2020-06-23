Пекин, 23 июня 2020, 15:28 — REGNUM Смехотворной и безответственной болтовней назвали в Китае заявление советника президента США Питера Наварро о прекращении торговой сделки с КНР. Об этом 23 июня заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге.
«Он систематически лжет от начала и до конца, совершенно не имея честности и порядочности», — сказал представитель МИД. Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что Вашингтон намерен прекратить торговую сделку.
Напомним, вышеуказанное заявление было сделано 22 июня в эфире телеканала Fox News. Наварро заявил, что США намерены прекратить сделку из-за того, что американская разведка уверенна в лабораторном происхождении коронавируса, который якобы создан в Ухани.
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