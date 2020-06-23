Москва, , 15:26 — REGNUM Законопроект об универсальной единой электронной однократной визе Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

В МИД отметили, что такой визой смогут воспользоваться граждане 116 стран с 2021 года.

Предусматривается введение с 1 января 2021 г. универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях.

Электронная виза будет являться самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица.

Она будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в Российской Федерации до 16 суток гражданам иностранных государств, перечень которых будет установлен правительством РФ, въезжающим в Российскую Федерацию с гостевым, деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

Электронная виза будет оформляться на основании решения МИД России, принятого по заявлению иностранного гражданина, заполненному на специализированном сайте.

Срок оформления электронной визы будет составлять не более 4 календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении.

Въезд в Российскую Федерацию и выезд из страны иностранных граждан на основании электронных виз будет осуществляться через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, определенные правительством РФ.

Консульский сбор составит до 50 долларов США.

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