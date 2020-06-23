Москва, , 15:25 — REGNUM США поощряют курдский сепаратизм в Сирии и финансируют его за счёт прибыли от незаконной торговли сирийской нефтью. Об этом 23 июня заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв.

«США сконцентрировали свои действия в Сирии на поощрении курдского сепаратизма на деньги от незаконной торговли сирийской нефтью из Заевфратья», — цитирует Ильичёва РИА Новости.

По его словам, первоначально США и их союзники оправдывали своё вторжение в Сирию необходимостью борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако впоследствии это трансформировалось в геополитический эксперимент.

Он отметил, что США так и не смогли разгромить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому сосредоточились на поощрении курдского сепаратизма.