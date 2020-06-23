Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Петербург опередил остальные регионы страны по числу поступающих в Центризбирком жалоб на принуждение избирателей к голосованию по Конституции и применение административного ресурса. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании 23 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего на принуждение к голосованию и использование админресурса в ЦИК поступило 70 жалоб. Больше всего таких случаев оказалось в Петербурге — 27 обращений. Из Москвы пришло 23 жалобы.

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Еще 16 июня ЦИК отчитался о первых жалобах из Петербурга — сотрудники бюджетных организаций сообщают, что начальство якобы заставляет их открепляться от своих участков и голосовать по месту работы досрочно. Несколько депутатов Заксобрания потребовали от губернатора Александра Беглова пресечь подобные действия. Памфилова заявила, что те, кто пожаловался в ЦИК, проявили гражданскую активность и «молодцы».

"Уважаемые граждане, я хочу к вам обратиться, воспользоваться этой возможностью: никого не бойтесь, голосуйте там, где вы считаете нужным, свободно и так, как вы считаете нужным. Я разговаривала с генеральным прокурором: если будут появляться какие-то факты малейшего принуждения кого бы то ни было, оперативно будем реагировать. И поверьте мне, надеюсь, что в этот раз наказание будет неизбежным. Никто не имеет права лишать человека тех прав, которые гарантированы в Конституции, права свободного волеизъявления», — заявила председатель Центризбиркома.

К должностным лицам она тоже решила обратиться. По мнению Памфиловой, они «за счет грубых приемов пытаются решить свои личные проблемы», использовать административный ресурс, «чтобы кому-то там отрапортовать». «Мы жестко это будем пресекать», — подчеркнула Памфилова.

Впрочем, предыдущая попытка пресечь, например, заключалась в передаче жалоб на потенциальных петербургских нарушителей обратно в Петербург — губернатору Александру Беглову и прокурору города. Ни тот, ни другой до сих пор Памфиловой не ответили.

«По Москве быстро отработали с мэром, быстрая реакция. По Санкт-Петербургу об этом не могу сказать. Пока не видела реакции ни губернатора, ни прокуратуры. Надеюсь, дождемся», — сказала Памфилова.

Она перечислила, сотрудники каких учреждений Петербурга пожаловались на применение к ним административного ресурса со стороны начальства. Это администрация Кировского района и районные медучреждения, администрация Курортного района, отдел образования Выборгского района, комплексный центр соцобслуживания населения Центрального района, Жилищный комитет и комитет по культуре, садово-парковое предприятие «Приморское», ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр», Политехнический колледж городского хозяйства, Психоневрологический дом ребенка №8, Фонд капремонта, Центр организации мероприятий гражданской защиты Петербурга, Городская станция скорой помощи, ГКУ «Организатор перевозок», Автобусный парк №2, а также территориальные избиркомы №29, №13 и участковый избирком №226.

«Не бойтесь этого недобросовестного шантажа, — призвала граждан Памфилова. — Скорее всего, наказание настигнет того, кто занимается этими неблаговидными делами, с одной стороны, пытаясь угодить, чтобы решить собственные проблемы, с другой стороны, перечеркивая всю нашу огромную работу, направленную на достоверность и чистоту голосования».

Ранее комитет по культуре Петербурга признавал, что рассылает в подведомственные учреждения инструкцию по досрочному голосованию, но принуждением это не считает.

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