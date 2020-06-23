Уфа, , 15:41 — REGNUM Регистрацию на первый после пандемии международный оффлайн форум в России «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» открыта в Башкирии. Об этом 23 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, мероприятие пройдет в столице Башкирии 29 и 30 июня. На нем будут обсуждаться вопросы, связанные с проблемами урбанистики. Участники форума поделятся опытом развития городов и населенных пунктов в новых условиях. Кроме этого на форуме обсудят вопросы по развитию внутреннего туризма.

В мероприятии примут участие федеральные министры и чиновники, международные эксперты из разных стран мира и другие ведущие специалисты в этих областях.

Читайте ранее в этом сюжете: Дефолт послужит знаком к развитию села в России?