Тегеран, , 15:25 — REGNUM Старший советник Высшего руководителя Ирана Хоссейн Дехган назвал президента США Дональда Трампа преступником. Об этом 23 июня сообщает Al Arabia.

«Мы никогда не будем вести переговоры с Дональдом Трампом, потому что считаем его преступником, а не президентом», — отметил советник в комментарии агентству.

Дехган подчеркнул, что Иран будет вести самостоятельную региональную политику и не вступит в переговоры с США по программе баллистических ракет.

Напомним, после прихода в США на пост президента Дональда Трампа отношения между странами значительно осложнились. Глава Белого дома в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения 2015 года и обложил Иран новыми санкциями.