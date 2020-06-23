Киев, , 15:11 — REGNUM Венгрия по каким-то соображениям не стала блокировать решение о предоставлении Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО, но до сих пор торпедирует остальные евроатлантические инициативы Киева.

Об этом заявила в интервью «ТСН» вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

«Я расскажу вам небольшой секрет… Решение о предоставлении Украине этого статуса (партнера расширенных возможностей) происходило по так называемой процедуре «по умолчанию»… На момент окончания срока ни одна из стран свои замечания не высказала. Так решение считалось автоматически принятым», — отметила вице-премьер.

А вот работу комиссии «Украина-НАТО» Венгрия, как и раньше, блокирует и «магических решений» этой проблемы нет.

«Сейчас мощно ведется работа на уровне дипломатических служб. Я думаю, что она достаточно успешная», — заявила Стефанишина.

ИА REGNUM напоминает, что Украина сейчас пытается договориться с Венгрии об урегулировании кризиса в отношении между странами. 29 мая состоялся визит в Будапешт глава МИД Украины Дмитрия Кулебы, а 25 июня стороны проведут первое за 7 лет заседание экономической комиссии. Также Украина осуществила территориальную реформу с учетом интересов Венгрии, выделив по сути отдельный венгерский район в Закарпатье.

12 июня стало известно, что Украина получила статус члена программы расширенных возможностей НАТО. В Альянсе сообщили, что Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей для поддержки — расширенный доступ к программам и упражнениям по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией.