Москва, , 15:01 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о присяге сотрудников Росгвардии, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

В федеральном законе «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» предусматривается Присяга сотрудника войск национальной гвардии для сотрудников, впервые поступивших на службу в войска Росгвардии.

«Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания», — отметил глава комитета Госдумы по безопасности, один из авторов законопроекта Василий Пискарёв («Единая Россия»).

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