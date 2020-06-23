Белград, , 15:01 — REGNUM После выборов в Сербии улучшились возможности для развития российско-сербских отношений. Об этом 23 июня заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«После выборов в Сербии обеспечена последовательность политики по отношению к России, наилучшей и всеобъемлющей», — сказал посол.

По его словам, сотрудничество двух стран не прекращалось во время пандемии коронавируса, а визит президента Сербии Александра Вучича в Москву подтверждает стратегический характер отношений.

Напомним, 21 июня в Сербии состоялись парламентские выборы. Правящая Сербская прогрессивная партия президента Вучича набрала 61,5% голосов и получила 189 из 250 мест в парламенте.

Добавим, что на 23−24 июня запланирован визит Вучича в Россию, где он будет присутствовать на параде Победы, а также встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

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