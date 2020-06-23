Москва, , 14:59 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о жилье для участковых, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Закрепляется право органов местного самоуправления на предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, не имеющему жилого помещения по месту прохождения службы, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником должности.

«Принятие этого закона позволит органам местного самоуправления максимально приблизить место жительства участкового уполномоченного полиции к тому району, в котором он работает, — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Это особенно важно для тех муниципальных образований, где идет активное строительство нового жилья».