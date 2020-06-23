Бишкек, , 14:58 — REGNUM Жесткий приговор Алмазбеку Атамбаеву говорит об уверенности в себе нынешнего руководства Киргизии и о нежелании бывших политиков-союзников мириться и идти на компромисс, отметил шеф-редактор ИА REGNUM по Киргизии Григорий Михайлов во вторник, 23 июня, комментируя решение суда Бишкека.

Как сообщалось ранее, суд приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с лишением госнаград и конфискацией имущества. Экс-президент Киргизии признан виновным в организации коррупции.

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« Решение суда по делу бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева неожиданным не является. Прокуратура просила 15 лет, адвокаты заявляли о полной невиновности политика.

Суть происходящего в том, что судебный процесс проходил на фоне устойчивой вражды между Алмазбеком Атамбаевым и его бывшим протеже, а ныне президентом Сооронбаем Жээнбековым. В 2018 году политики и их команды вдрызг разругались между собой, позже дело дошло до открытых угроз, провалившейся попытки госпереворота и, наконец, ареста экс-президента. За последний год стороны так и не нашли общего языка, как результат — длительные сроки заключения для Алмазбека Атамбаева и его ближайших соратников.

Жесткий приговор говорит об уверенности в себе нынешнего руководства страны, нежелании бывших политиков-союзников мириться и идти на компромисс.

В начале 2018 года арест Атамбаева и тем более подобный приговор были делом немыслимым — сейчас эта новость вызывает лишь слабый интерес у большинства жителей Киргизии. С момента ухода с поста главы государства осенью 2017 года Атамбаев из полновластного хозяина страны и политика №1 превратился в персонажа с весьма ограниченной поддержкой. Некоторая поддержка в СМИ и соцсетях не должна обманывать — профессиональная работа pr-команды бывшего президента и нанятых ими журналистов позволяют имитировать народные симпатии.

Для части политических элит известие о приговоре вызывает опасения — ряд киргизских кланов в случившемся могут увидеть угрозу для себя.

Что касается самого Алмазбека Атамбаева, то его историю как политика считать завершившейся было бы преждевременно. В случае силовой смены власти (такое в Киргизии происходило дважды) решение суда может быть пересмотрено. В этом случае бывший президент сможет досрочно выйти на свободу и вернуться к политической деятельности. Другое дело здоровье — длительное пребывание в местах не столь отдаленных может стать серьезным испытанием», — отметил Григорий Михайлов.

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