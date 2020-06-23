Великий Новгород, , 14:55 — REGNUM Участие в голосовании за поправки к Конституции РФ важны потому, чт это будущий уклад нашей страны, места, где мы с вами живем, живут наши родные, близкие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области Владимир Распопов:

«Это выражение гражданской позиции. Какой выбор вы сделаете — это личноерешение каждого, но само участие — это обязанность каждого гражданина, каждого жителя нашей страны. Тем более, что сегодня для удобства жителей созданы разные возможности, как офлайн, так и онлайн голосования. То есть сделать свой выбор можно даже находясь удалённо от участка голосования».

Напомним, одна из инициатив, записанная в поправках, звучит так: «В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».

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