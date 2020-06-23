Великий Новгород, 23 июня 2020, 14:55 — REGNUM Участие в голосовании за поправки к Конституции РФ важны потому, чт это будущий уклад нашей страны, места, где мы с вами живем, живут наши родные, близкие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области Владимир Распопов:
Напомним, одна из инициатив, записанная в поправках, звучит так: «В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».
Читайте ранее в этом сюжете: Что даёт социальная поправка к Конституции РФ?
Читайте развитие сюжета: На Среднем Урале рассказали о мерах защиты при голосовании по Конституции