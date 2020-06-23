Москва, , 14:51 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о федеральном регистре имеющих право на обеспечение лекарствами и медицинским питанием, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

В России появится федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.

Документ определяет также сведения, которые будут содержаться в регистре, в частности, кроме фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса, других паспортных данных, будет страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии), номер полиса, диагноз, категория заболевания и так далее.

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