Москва, , 14:51 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект об особенностях маркировки лекарств, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

С 1 июля в России вводится обязательная маркировка лекарств.

«Однако из-за пандемии коронавируса и вызванной ею остановкой многих производственных и экономических процессов, мы решили не рисковать и дать правительству возможность маневра», — отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Правительство РФ получает право установить особенности ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года.

Для ввода в гражданский оборот лекарственные препараты для медицинского применения, за исключением лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, произведенные за пределами территории Российской Федерации до 1 октября 2020 года, могут быть в порядке, установленном правительством РФ, ввезены в Российскую Федерацию до 1 января 2021 года без нанесения средств идентификации, говорится в документе.

Одновременно устанавливается, что на территории Российской Федерации государственной регистрации не подлежат медицинские изделия, перечисленные в пункте 11 статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от 23 декабря 2014 года, в том числе медицинские изделия, которые изготовлены по индивидуальным заказам пациентов, к которым предъявляются специальные требования по назначению медицинских работников и которые предназначены исключительно для личного использования конкретным пациентом, а также медицинские изделия, которые предназначены для использования на территории международного медицинского кластера или на территориях инновационных научно-технологических центров.

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