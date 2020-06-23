Москва, , 14:47 — REGNUM Осуществить перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка сейчас трудно, хоть эта идея и не потеряла актуальности. Об этом 23 июня заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв.

«Что касается вопроса о переносе штаб-квартиры ООН, то не задумываться о такой возможности просто нельзя на фоне многочисленных нарушений со стороны США», — цитирует Ильичёва РИА Новости.

Он отметил, что американские власти всё чаще стали злоупотреблять статусом страны размещения центральных учреждений ООН, не выдавая визы официальным делегатам для участия в мероприятиях и оказывая давление на представительства неугодных стран.

При этом, по его словам, говорить о полномасштабном переносе центральных учреждений ООН проблематично, поскольку такое решение потребовало бы значительные ресурсы на обустройство новой штаб-квартиры и переезд представительств.

«В нынешней непростой экономической конъюнктуре заводить речь о дополнительных тратах на передислокацию ООН едва ли оправданно», — заключил дипломат.

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