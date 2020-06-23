Киев, , 14:47 — REGNUM 25 июня состоится заседание украино-венгерской межправительственной комиссии, сообщила 23 июня пресс-служба МИД Украины.

По данным внешнеполитического ведомства, первое за минувшие семь лет заседание комиссии планировали провести в марте, но отложили из-за пандемии коронавируса.

Стороны намерены обсудить развитие инвестиций и торговли между двумя странами, рассмотрят несколько совместных проектов, а также обсудят сотрудничество в аграрной сфере, сфере энергетики и защиты окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заседание комиссии Украина — НАТО провести невозможно, поскольку его продолжает блокировать Венгрия.

Читайте также: Столтенберг: проведение заседания комиссии Украина — НАТО пока невозможно