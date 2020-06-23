Москва, , 14:49 — REGNUM Внесение поправок в Конституцию России не потребует немедленных выборов в Государственную думу или переназначений на ключевых государственных должностях. Об этом сообщил 23 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, это не требует проведения сиюминутных выборов или переназначения ответственных должностей», — сказал он о внесении поправок.

Представитель Кремля отметил, что большинство жителей России осознаёт, что поправки крайне важны. В изменениях заключён вопрос существования государства и его будущего, полагает он.

При этом Песков назвал некорректным разговор о том, когда может проявиться эффект от изменений.

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