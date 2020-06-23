Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поручил федеральным властям арестовывать всех, кто оскверняет и разрушает памятники. Об этом глава Белого дома написал 23 июня на своей странице в Twitter.

Трамп отметил, что согласно закону о сохранении памятников всем вандалам грозит до десяти лет лишения свободы. «Распоряжение вступает в силу немедленно», — написал президент США.

Кроме того, документ может применяться задним числом к уже свершившимся случаям вандализма. «Никаких исключений не будет», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в парке Лафайет в Вашингтоне вандалы предприняли попытку снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону.

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