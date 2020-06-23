Москва, , 14:38 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 24 июня в Москве переговоры со своим коллегой из Венесуэлы Хорхе Арреасом. Об этом 23 июня сообщили журналистам в российском МИД.

«24 июня в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Также там напомнили, что глава венесуэльского МИД будет возглавлять делегацию страны на параде Победы, который состоится в Москве 24 июня.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что саммит глав России, Китая и Индии планируется провести «на полях» встречи «Большой двадцатки» (G-20), а до него пройдет встреча министров иностранных дел данных государств.