Москва, , 14:34 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о воспитании в России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным.

Предлагается расширить понятие «воспитание» и закрепить его как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде.

В закон об образовании вводится новая статья — «Общие требования к организации воспитания», закрепляющая механизм организации воспитательной работы, которая будет являться составной частью образовательных программ.

Предлагается наделить советы обучающихся, в том числе студенческие советы, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительные органы обучающихся правом принимать участие в разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы, учитывать мнение перечисленных органов при принятии локальных нормативных актов, касающихся рабочих программ воспитания и календарного плана воспитательной работы.

Законопроектом президент предлагает сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество. В поправках к Конституции, которые будут вынесены на общероссийское голосование 1 июля, закрепляется принцип единой системы воспитания и образования в России, а также возлагается на государство обязанность создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Принятый сегодня в первом чтении законопроект направлен на реализацию этих новых норм Конституции», — сказал он.

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