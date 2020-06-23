Варшава, , 14:33 — REGNUM Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало четверых человек, которых подозревают в изготовлении, хранении и передаче с целью распространения предметов, содержащих нацистскую символику и пропагандирующих нацистский строй.

Об этом Польскому агентству прессы (PAP) рассказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын. По его словам, задержания прошли 19 июня и 23 июня на территории Лодзинского, Силезского, Нижнесилезского и Любушского воеводств. В помещениях, принадлежащих подозреваемым, были проведены обыски.

«В них (в помещениях — ред.) были обнаружены и изъяты предметы пропагандистского характера нацистской тематики», — заявил Жарын.

Сообщается, что в ходе розыскных мероприятий были обнаружены места производства предметов с нацистской символикой. О характере предметов, изготавливаемых там, не сообщается.