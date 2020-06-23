Киев, , 14:34 — REGNUM На Украине обсуждают идею дополнительной подработки для депутатов Верховной рады, в частности, в качестве преподавателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 июня.

В частности, депутат парламента фракции «Голос» Кира Рудык заявила, что зарплата составляет 35 тыс. грн (примерно $1,3 тыс.) при отсутствии любых дополнительных выплат.

«Мне не хватает, конечно. Я пришла в политику с подушкой, и сейчас я ее «использую». Дополнительных выплат у депутатов нет и это большая проблема… Мы понимаем, что, наверное, после местных выборов нам нужно будет что-то придумывать», — заявила она.

По ее словам, финансово необеспеченных депутатов, возможно, будет устраивать на преподавательскую деятельность и, соответственно, снимут с них определенную работу во фракции, «чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь».

В своем комментарии бывший главный военный прокурор Украины, политик Анатолий Матиос советует Рудык пообщаться с украинцами в метро, на рынке, или на бирже труда — там дадут «основательные» советы, как выжить на 35 тысяч грн в месяц.

«Народные депутаты имеют право заниматься только преподавательской или научной работой в свободное от основной деятельности время, каковой является именно работа в парламенте», — напоминает Матиос, давая понять, что все депутаты заранее знали, какая зарплата их ждет в Раде.

Он считает, что в «Голосе» или лукавят, или это просто «фантазии незрелого популистского политика».

ИА REGNUM напоминает, что Рада нынешнего созыва начала работу 29 августа 2019 года. По настоянию президента Зеленского депутатам существенно урезали зарплату, отменили льготы, а также сняли депутатскую неприкосновенность.