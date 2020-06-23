Москва, , 14:31 — REGNUM Голосование за поправки в Конституцию — это прямая защита суверенитета и территориальной целостности страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, об этом заявил журналистам лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«В поправках говорится, что кто бы ни пришел к руководству страны, никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет поднять вопрос о возвращении Курил, Калининградской области и уж тем более Крыма. Президиум фракции «Справедливая Россия» принял специальное заявление о поддержке голосования поправок в Конституцию России», — отметил Миронов.

Он отметил еще один аспект: защита исторической правды.

«Получается, что защита исторической правды — это защита территориальной целостности страны. Потому что многие цинично говорят, пока Путин — мы Крым обратно не получим, но после Путина сделаем все, чтобы вернуть Крым. Это официальные заявления лидеров некоторых государств. Перебьются!» — заявил Миронов.

Именно поэтому фиксация защиты исторической целостности вносится не куда-нибудь, а в Конституцию, где говорится о территории России, отметил парламентарий.

«В этой связи поправка говорится, что никто и никогда, кто бы ни пришел к руководству страны, не сможет поднять вопрос о возвращении Курил, Калининградской области и Крыма. Это наши земли и наши земля навсегда!» — подчеркнул он.