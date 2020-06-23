Амстердам, , 14:36 — REGNUM Суд Нидерландов должен рассмотреть версию того, что малазийский Boeing рейса MH17 могли сбить украинские военные, заявила 23 июня адвокат Сабине тен Дуссхате, сообщает ТАСС.

По её словам, прокуратура Нидерландов не предоставила весомых доказательств того, что самолёт сбила ракета, запущенная с территории ДНР.

«У украинской армии было в распоряжении 96 ракет 9M38М1 в том районе, где произошла трагедия… Если такая информация верна, то она могла бы использоваться для проверки версии о запуске ракеты украинской армией», — рассказала адвокат.

Она также отметила, что ВСУ могли запустить ракету по ошибке, напомнив, что подобный инцидент имел место в 2001 году, когда ПВО Украины случайно сбили над Чёрным морем самолёт Ту-154 российской авиакомпании «Сибирь».

Тен Дуссхате добавила, что сторона обвинения не смогла достоверно определить зону возможного запуска ракеты, а некоторые её выводы противоречат выводам Совместной следственной группы (ССГ), которая устанавливала обстоятельства трагедии. Кроме того, адвокат отметила предвзятость прокуратуры, а также разное отношение к мнению экспертов:

«Рассчитывая максимальную дальность полёта ракеты, они полагались на российские источники. И это поразительно: в большинстве случаев информация от российской стороны подвергается тщательной проверке и зачастую называется ненадёжной, в то время как эти данные от российского источника, несмотря на наличие источников с другими данными, подаются как основополагающие безо всяких проверок», — сказала Сабине тен Дуссхате.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 июня 2020 года в Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом самолёте Boeing 777 рейса MH17, который потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нидерландах возобновляются слушания по делу о сбитом в Донбассе Boeing