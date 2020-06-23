Москва, , 14:30 — REGNUM Конфликт в Ливии невозможно решить военным путем. Об этом 23 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в формате видеоконференции глав МИД РФ, Индии и Китая.

«Я эту тему обсуждал с целым рядом своих коллег, они соглашаются с принципиальным элементом нашей позиции, который заключается в отсутствии военного решения у этого конфликта», — отметил глава российского МИД.

Также Лавров указал, что данная позиция является краеугольным камнем всех принятых в Совбезе ООН резолюций и всех деклараций, которые были приняты на многих других мероприятиях, включая Берлинскую конференцию в январе нынешнего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее действия Турции в Ливии осудил французский президент Эммануэль Макрон. Он также заявил, что инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого кораблей говорит о «смерти мозга» НАТО.