Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объяснил, почему в стране растет число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 июня он сообщил на своей странице в Twitter.

Глава Белого дома подчеркнул, что число тестирований на предмет заражения инфекцией в Соединенных Штатах больше, чем в любой другой стране мира.

«Число выявленных случаев растет, потому что мы тестируем гораздо больше людей, чем любая другая страна», — отметил Трамп.

Президент добавил, что если бы в США проводилось меньше тестов, то и результат был бы иным.

Напомним, за прошедшие сутки в США выявили свыше 31 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались свыше 120 тыс. человек.