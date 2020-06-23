Москва, 23 июня 2020, 14:21 — REGNUM Минимальная зарплата не ниже прожиточного минимума, обязательная бесплатная медицинская помощь всем гражданам страны и запрет на отторжение любой части территории России — всё это и многое другое предусматривают новые поправки в Конституцию, которые во вторник, 23 июня, прокомментировал Владимир Жириновский.
В Основной закон страны заложены нормы, которые позволят сделать жизнь наших граждан лучше, подчеркнул лидер ЛДПР.
Впервые, отметил лидер ЛДПР, в Конституции закреплено понятие русского народа как государствообразующего.
Все поправки, внесённые в Конституцию, направлены на то, чтобы сделать жизнь наших граждан лучше, добавил политик.
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