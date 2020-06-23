Москва, , 14:21 — REGNUM Минимальная зарплата не ниже прожиточного минимума, обязательная бесплатная медицинская помощь всем гражданам страны и запрет на отторжение любой части территории России — всё это и многое другое предусматривают новые поправки в Конституцию, которые во вторник, 23 июня, прокомментировал Владимир Жириновский.

В Основной закон страны заложены нормы, которые позволят сделать жизнь наших граждан лучше, подчеркнул лидер ЛДПР.

«Теперь минимальная зарплата граждан России будет не ниже прожиточного минимума, а медицинскую помощь по закону все должны, в любом регионе, получать бесплатно. Это очень важно в условиях пандемии. Благодаря новым поправкам теперь обозначена и адресная социальная помощь, — напомнил Владимир Жириновский, — Кроме того, новые поправки запрещают отторжение любого кусочка территории России, никто больше не будет делить нашу страну и это очень правильное решение».

Впервые, отметил лидер ЛДПР, в Конституции закреплено понятие русского народа как государствообразующего.

«Этого не было никогда, ни в царской России, ни при советской власти. А вот сейчас наконец мы обозначили это понятие», — указал он.

Все поправки, внесённые в Конституцию, направлены на то, чтобы сделать жизнь наших граждан лучше, добавил политик.

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