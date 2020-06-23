Москва, , 14:20 — REGNUM Министры иностранных дел Египта и Турции назвали бесперспективным военное решение конфликта в Ливии. Об этом 23 июня заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, его коллеги высказали свою позицию во время телефонного разговора. Все стороны отметили необходимость признать бесперспективность военного решения конфликта.

«Надо садиться за стол переговоров и искать приемлемые для всех договоренности», — сказал Лавров. Он добавил, что решение о мирном урегулировании должны принимать сами ливийцы, а внешние игроки должны создать условия для диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня политолог Владимир Шаповалов отметил, что власти Египта опасаются эскалации напряженности в Ливии, так как это может негативно повлиять на ситуацию в самом Египте.

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