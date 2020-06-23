Киев, , 14:19 — REGNUM Правоохранительная система Украины после реформирования в целом вызывает доверие, потому что люди обращаются в полицию, заявил в эфире одного из телеканалов страны премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства уверен, что сегодня полиция Украины — «совсем не та, какой она была еще 5 и более лет назад».

Также он категорически позитивно отозвался о работе главы МВД Украины Арсена Авакова, призвав обращать внимание и на положительные стороны его деятельности.

«Аваков недавно отчитывался в Верховной раде, и парламентарии, которые выражали или выражают свои претензии, имели возможность задавать вопросы… отчет министра был принят. На сегодня министр Аваков эффективно управляет правоохранительной системой Украины», — заявил Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июня после целого ряда скандалов, связанных с деятельностью полиции, Верховная рада вызвала Авакова для отчета. В парламенте также поднимался вопрос возможной отставки министра, но поддержки эта инициатива не нашла. Самым громким скандалов стали события в городе Кагарлык Киевской области, где полицейские изнасиловали вызванную якобы для дачи свидетельских показаний местную жительницу.