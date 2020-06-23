Пермь, , 14:17 — REGNUM В Пермском крае на пост губернатора региона выдвинулись пять кандидатов. Об этом сообщает облизбирком.

Среди них врио главы региона Дмитрий Махонин, который заявился как самовыдвиженец. В один день с ним, 16 июня, о своём выдвижении объявил Евгений Козлов («Патриоты России»). 18 июня стало известно о готовности участвовать в выборах со стороны Александра Репина («Справедливая Россия»), а 22-го документы сдали Ксения Айтакова (КПРФ) и Олег Постников (ЛДПР).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы пройдут 13 сентября. Их проведут досрочно.