Москва, , 14:12 — REGNUM Госдума ратифицировала межправительственное соглашение с Сербией о передаче Петербургского листа Мирославова Евангелия Республике Сербии и картин Николая Константиновича Рериха Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Российская Федерация передает Сербии в городе Белграде лист Мирославова Евангелия (166-й лист был передан в Российскую национальную библиотеку (г. Санкт-Петербург) в 1883 году в составе коллекции епископа Порфирия (Успенского), а Республика Сербия передает Российской Федерации в Москве семь картин Н.К.Рериха, хранящихся в Национальном музее Сербии (г. Белград): «Святые гости. (Благие посетившие)», «Берендеи. Деревня. (Слобода Берендеева)», «Звоны. (Зов колокола)», «Бургустан на Кавказе (Бургустан. Кавказ)», «Святой Сергий (преподобный Сергий Радонежский)», «Эскиз женского костюма для «Снегурочки», «Эскиз женского костюма к опере «Снегурочка»).

Соглашение подписано в городе Белграде 19 октября 2019 года.

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