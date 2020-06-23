Тбилиси, 23 июня 2020, 14:15 — REGNUM Визит делегации правительства из Испании ожидают в Грузии 23 июня. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».
По данным журналистов, правительственная делегация должна прибыть во второй половине дня. Пригласила гостей в Тбилиси министр экономики Грузии Натия Турнава.
Ожидается, что в Грузию прибудут министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото, генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили и ряд туроператоров.
По предварительной информации, на встрече планируется обсудить возобновление регулярных авиаперелетов между двумя странами.
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