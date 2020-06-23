Москва, , 14:18 — REGNUM Из-за обострения ситуации на границе Индии и Китая в Нью-Дели хотят ускорить поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом 23 июня сообщает агентство Bloomberg.

По информации источника, глава индийского оборонного ведомства Раджнатх Сингх, который находится в Москве, куда он прибыл для участия в параде Победы 24 июня, будет вести переговоры на данную тему.

Также уточняется, что он проведет встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, в ходе которой будет проведено обсуждение инцидента в Ладакхе и возможности укрепления индийской обороноспособности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия и Индия в 2018 году заключили договор на общую сумму в $5 млрд о поставках российских ЗРК С-400 индийской стороне в декабре 2021 года.