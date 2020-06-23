Москва, , 14:18 — REGNUM Вопрос об обмене иностранцев на российских граждан не входит в компетенцию Кремля. Об этом заявил 23 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность обмена осуждённого в РФ американца Пола Уилана.

Пескову задали вопрос о возможном обмене Уилана на российских граждан Виктора Бута или Константина Ярошенко, которые отбывают наказание в США. О рассмотрении такого варианта Службой внешней разведки России заявляли ранее адвокаты Уилана.

В Кремле не занимаются обменами граждан, этим занимаются другие органы. Комментарии на эту тему Кремль не даёт, сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня российский суд признал бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана виновным в шпионаже. Он приговорён к 16 годам колонии. Подробности дела засекречены, ФСБ сообщало только, что иностранца задержали в конце 2018 года в Москве во время шпионской акции.

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