Киев, 23 июня 2020, 14:08 — REGNUM Разочарованные избиратели президента Украины Владимира Зеленского начинают поддерживать «Партию Шария» и партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), заявил 22 июня генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью информационному агентству «Укринформ».
По его словам, партия популярного украинского журналиста и видеоблогера Анатолия Шария приблизилась к порогу прохождения в Верховную раду Украины.
Он добавил, что бывшие избиратели Зеленского также «перетекают» к ОПЗЖ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи впервые зафиксировали отрицательный баланс доверия к Зеленскому — президенту Украины доверяет примерно половина населения страны.
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