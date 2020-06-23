Киев, , 14:08 — REGNUM Разочарованные избиратели президента Украины Владимира Зеленского начинают поддерживать «Партию Шария» и партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), заявил 22 июня генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью информационному агентству «Укринформ».

По его словам, партия популярного украинского журналиста и видеоблогера Анатолия Шария приблизилась к порогу прохождения в Верховную раду Украины.

«Уменьшение рейтинга Зеленского приводит к тому, что его голоса идут не к «Голосу» или Порошенко (партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» — ИА REGNUM). Всё, что он теряет, получает, например, партия Шария, которая сейчас повысила существенно свой рейтинг», — рассказал Паниотто.

Он добавил, что бывшие избиратели Зеленского также «перетекают» к ОПЗЖ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи впервые зафиксировали отрицательный баланс доверия к Зеленскому — президенту Украины доверяет примерно половина населения страны.

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