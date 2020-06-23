Москва, , 14:00 — REGNUM Выход в свет книги бывшего советника президента США Джона Болтона — это элемент внутриполитической борьбы в Вашингтоне. Об этом 23 июня заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

Замминистра оценил книгу, как звено событий, связанных с внутренней политикой США, а не внешней. Рябков считает, что практика подобных вбросов информации компрометирует международную дипломатию.

Напомним, 23 июня в продажу поступила книга бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома». Экс-советник вспоминает о событиях 2018−2019 годов.

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