Тбилиси, , 14:01 — REGNUM Законопроект о внесении в Конституцию Грузии поправок об избирательной системе приняли во втором чтении депутаты парламента 23 июня. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, в голосовании участвовали 119 депутатов из 150. Поддержали законопроект 115 народных избранников. В третьем чтении поправки планируется рассмотреть на будущей неделе.

Стоит отметить, что в голосовании отказались принимать участие депутаты от партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», хотя ранее они требовали проведения избирательной реформы.

Лидеры отказавшихся от участия партий объяснили свою позицию тем, что они не будут работать в парламенте, пока не освободят из-под ареста совладельца телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа. Его обвиняют в незаконном ношении оружия, но в оппозиции Руруа называют «политзаключенным».

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