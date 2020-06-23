Киев, , 13:57 — REGNUM В Киеве в четверг, 25 июня, состоится четвертое заседание совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба украинского МИД сегодня, 23 июня.

Отдельно отмечается, что будет первое заседание комиссии за почти семь лет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие состоится под председательством министров иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто соответственно.

Ожидается, что стороны обсудят развитие торговли и инвестиций, ряд совместных экономических и транспортных проектов, улучшение пограничной и трансграничной инфраструктуры, оживление сотрудничества в аграрной сфере, а также в сфере энергетики и охраны окружающей среды.

Напомним, что ранее заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара спросили, не задевает ли Киев запланированное участие Сийярто в параде Победы в Москве 24 июня.

«Если проанализировать политику Венгрии в отношениях с Россией, то диалог этих стран не прекращался. Конечно, это право официального Будапешта решать, с кем какой уровень контактов поддерживать. Но мы рассчитываем на сбалансированный подход», — заявил Боднар.

ИА REGNUM напоминает, что официальный Киев решил помириться с Будапештом после затяжного конфликта, который начался во время президентства Порошенко. СМИ считают, что предметом компромисс может быть новое деление на районы, которое в июне утвердило правительство Украины. Согласно этой реформе, предусматривается создание отдельного «венгерского» района в Закарпатье, что вполне устраивает Венгрию.